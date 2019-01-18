Son Dakika Haberleri: Yozgatlı Beşizler İlk Karnelerini Aldı

Yozgatlı Beşizler İlk Karnelerini Aldı

1 saat önce

Yozgatlı beşizler ilk karnelerini aldı Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki beşiz kardeşler ilk karnelerini aldıYOZGAT - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde ki beşiz kardeşler ilk karnelerini aldı.

Yozgatlı beşizler ilk karnelerini aldı
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki beşiz kardeşler ilk karnelerini aldı

YOZGAT - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde ki beşiz kardeşler ilk karnelerini aldı.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Özlem ve İbrahim Bulut çiftinin Akdağmadeni 75. Yıl Cumhuriyet ilköğretim Okulu 1-A sınıfında eğitim gören prematüre beşiz çocukları Yunus Kerem, Zeynep Muteber, Davut Ege, Ömer Faruk ve Muhammed Emin kardeşlerin ilk karnelerini bugün aldı. Beş kardeş okula her gün olduğu gibi anne ve baba nezaretinde gitti. İlk karnelerini sınıf öğretmenleri Mesut Şafak'ın elinden aldılar. Beşizlerin babası İbrahim Bulut çocuklarının ilk karne heyecanını onlarla birlikte yaşadığını belirterek kutlu olduğunu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:05 Kaynak: İHA

Yozgat, Akdağmadeni, Genel
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