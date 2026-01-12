Yozgatlılardan Arabaşı Gecesi - Son Dakika
12.01.2026 13:41
Bilecik'te düzenlenen Arabaşı Gecesi'nde Yozgatlılar, birlik ve kültürel değerleri kutladı.

Bilecik'te yaşayan Yozgatlılar 'Arabaşı Gecesi'nde bir araya geldi.

Bilecik'te yaşayan Yozgatlılar, Yozgat kültürünün önemli değerlerinden biri olan 'Arabaşı' geleneğini yaşatmak ve hemşeriler arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla Bilecik Öğretmenevi'nde düzenlenen programda bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, Yozgatlılar tanışma, kaynaşma ve sohbet etme imkanı bulurken, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

Programın açılış konuşmasını yapan Volkan Bolat, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları vererek; Yozgat'tan alınan kültürün, ahlakın ve kardeşlik ruhunun yaşatılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Bolat, farklı şehirlerde yaşansa da gönüllerin her zaman memleketle birlikte olduğunu belirtti.

Etkinlikte söz alan Serkan Can, Levent Çakır ve Ahmet Sağlam da Yozgatlı hemşerilerle bir araya gelmekten duydukları memnuniyet ve gururu dile getirerek, bu tür organizasyonların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade ettiler.

Program kapsamında Yozgatlı Ozan Neşet İçöz, okuduğu şiirler ve bağlama eşliğinde seslendirdiği Yozgat türküleriyle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Samimi ve sıcak bir atmosferde geçen 'Arabaşı Gecesi', birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona ererken, katılımcılar bir sonraki buluşmada yeniden bir araya gelme temennisiyle programdan ayrıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
