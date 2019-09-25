Yozgatspor 1959: 3-0

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Ali Can Alp (xx), Gökhan Barçın (xx)

GÖZTEPE: Göktuğ (xxx) - Murat (xxx), Atınç (xx), Sanneh (x) (Dk. 46 Ege xxx), Veli (xxx), Leo (xx), Atakan (xx) (Dk. 55 Yalçın xx), Hüseyin (xxx), Batuhan (xxx), Yasin (xxx), Eren (xxx) (Dk. 73 Borges x)

YOZGATSPOR 1959: Göksal (x) - Abdulsamet (x), Samet (x) (Dk. 58 Uğur x), Okan (xx), Tamer (x) (Dk. 68 Aytaç x), Oğuzhan (xx), Beytullah (x), Yunus (x) (Dk. 78 Mustafa), Tayfun (xx), Kasım (x), Osman (x)

GOLLER: Dk. 46 Samet (KK), Dk. 54 Eren, Dk. 63 Ege (Göztepe)

SARI KARTLAR: Atakan (Göztepe) - Oğuzhan, Uğur (Yozgatspor)

Süper Lig'de geçen hafta İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenerek ilk galibiyetini alan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu karşılaşmasında TFF 3'üncü Lig temsilcisi Yozgatspor 1959'u farklı geçip yoluna devam etti: 3-0. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 46'ncı dakikasında Samet kendi ağlarını havalandırdı. Eren Derdiyok 54'te farkı 2'ye çıkarırken. 63'te altyapıdan yetişen genç forvet Ege tabelayı bir kez daha değiştirdi. Bu sonuçla Göztepe kupada adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

18'inci dakikada Göztepe'de Hüseyin'in ceza sahası dışından çektiği şutta top auta çıktı.

33'üncü dakikada Yasin'in kullandığı serbest vuruşta Veli kafayla topu kaleye gönderdi. Ancak meşin yuvarlak direğin dibinden oyun alanını terk etti.

46'ncı dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Hüseyin'in ortasında Samet ters bir vuruşla kendi ağlarını havalandırdı: 1-0.

54'üncü dakikada sarı-kırmızılılar golleri ikiledi. Hızlı gelişen Göztepe atağında Yasin soldan ortaladı, ceza sahasında topla buluşan Eren yerden vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

63'üncü dakikada Göztepe skoru 3-0'a getirdi. Soldan bindiren Yasin ortasında kaleciden önce topa yükselen Ege kafayla fileleri sarstı.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında iki takımın çabaları sonucu değiştirmedi, tur atlayan taraf İzmir ekibi oldu.