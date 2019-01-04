Ypg'li Teröristlerin Hendek Nöbeti
1 saat önce
Suriye'de YPG'li teröristler, Münbiç sınırının sıfır noktasında hendek nöbeti tutarken görüntülendi.
Suriye
'de YPG'li teröristler, Münbiç
sınırının sıfır noktasında hendek nöbeti tutarken görüntülendi.
Suriye'nin Cerablus
kentine bağlı Çatal bölgesinin karşısında bulunan Seyade Dağı'nda PKK/YPG'li teröristler, kazdıkları hendek ve tünellerde nöbet tutmaya devam ediyor. Münbiç ile Cerablus'u ayıran Seyade Dağı'nda bir grup terör örgütü mensubu hendek nöbeti tutarken İhlas Haber Ajansı
tarafından görüntülendi. Seyade Dağı'nın tam karşısında bulunan Çatal bölgesinden teröristlerin kontrolündeki dağı 24 saat izleyen Özgür Suriye Ordusu güçleri ise operasyon için gelecek emri bekliyor. ABD
'nin bölgeden çekilme kararının ardından yalnız kalan teröristler hendek politikasına tekrar dönmüştü. - CERABLUS
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:24 Kaynak: İHA
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