Son Dakika Haberleri: Ypg/pkk'dan Münbiç'teki Okullara "Üniforma" Dayatması

Ypg/pkk'dan Münbiç'teki Okullara "Üniforma" Dayatması

1 saat önce

AZEZ/İDLİB(AA) -Terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki Münbiç'deki okullarda öğrencilere tek tip kıyafet uygulaması getirdi.

Ypg/pkk'dan Münbiç'teki Okullara
AZEZ/İDLİB(AA) -Terör örgütü YPG/ PKK işgali altındaki Münbiç'deki okullarda öğrencilere tek tip kıyafet uygulaması getirdi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, YPG/PKK işgal ettiği Munbiç ilçesinde öğrencilere tek tip kıyafet zorunluluğu getirdi.

YPG/PKK'nın Arap nüfusun yoğunlukta olduğu Münbiç'teki okullarda dayattığı formalardaki armaların, örgütü simgeleyen sözde flamaların renkleri ve sembolleri ile benzerliği dikkati çekiyor.

Armalarda Arapça ve Kürtçe olarak, "Eğitim- Terbiye Komitesi" ifadesi yer alıyor.

YPG/PKK, işgal ettiği alanlarda bulunan okullarda üç yıldır öğrencilere etnik aidiyeti esas alan, militarist ve İslamiyet'e karşı ön yargılı görüşler aşılıyor. Çocuklarını örgüt propagandasından uzak tutmak isteyen veliler ise özel okullara yöneliyor. Ancak örgüt, bu okullara da baskın yaparak kapatmakla tehdit ediyor ya da kendisi kilit vuruyor. Örgüt, son iki yılda ortaokul eğitimine destek veren bazı özel dershaneleri kapatmıştı. Yeni eğitim öğretim döneminde liseye de uygulayacağı müfredata uymayan Süryanilerin okullarına da kilit vurmuştu.

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların ilçeyi terk edeceğini sözünü vermişti. Taahhütün yerine getirilmediği uzun sürenin ardından Türkiye ve ABD, 2018'in Haziran ayında Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı. Plan çerçevesinde Türkiye ve ABD, ilçede ortak devriyelerini sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:15 Kaynak: AA

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