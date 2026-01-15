YPG/SDG, Deyr Hafir'den Sivillerin Çıkışını Engelliyor

Terör örgütü YPG/SDG Suriye'nin kuzeyindeki Halep'in doğusunda yer alaran Deyr Hafir bölgesinden sivillerin ayrılmasını engelliyor.

Deyr Hafir Takip Biriminde görevli bir yetkilinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, terör örgütü sivillerin, Suriye makamları tarafından ön tahliye merkezi olarak ilan edilen Hamimah bölgesine çıkışına izin vermiyor.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, Deyr Hafir'e yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Hamimah bölgesinde bulunan kontrol noktası yakınlarında siviller, sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.

Sivillerin bölgeye ulaşmaları halinde destek sağlamak amacıyla ambulanslar da alana sevk edildi.

Yerel saatle 09.00 itibarıyla çıkışların başlaması beklenirken terör örgütü YPG/SDG'nin bölgeden sivillerin çıkışına engel olduğu belirtiliyor.