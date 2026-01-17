YPG/SDG, Fırat'ın Doğusuna Çekiliyor

Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısında başlattığı askeri operasyonla hedef aldığı terör örgütü YPG/SDG'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgütün nehrin doğusuna çekileceğini öne sürdü.

Elebaş Şahin tarafından sosyal medyada paylaşılan açıklamada, çekilme işleminin "10 Mart anlaşmasının şartlarına uyma konusundaki iyi niyeti" gösterme amacı taşıdığı savunuldu.

Açıklamada, terörist unsurların sabah 7.00'da Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgelere çekileceği öne sürüldü.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.

Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu dün ve bugün M15 kara yolunda insani koridor açmıştı.

Ordudan bu akşam yapılan açıklamada, Deyr Hafir'de hedef alınacak terör yuvalarının haritaları yayınlanmış ve sivillerden bu noktalardan uzak durmaları istenmişti.

Ordu, ilan edilen hedeflere karşı TSİ 22.00'da operasyon başlatmıştı.