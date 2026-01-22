YPG/SDG'nin Kapıları Açtığı DEAŞ'lılar Kandırıldıklarını Açıkladı - Son Dakika
YPG/SDG'nin Kapıları Açtığı DEAŞ'lılar Kandırıldıklarını Açıkladı

22.01.2026 10:16
Haseke'de YPG/SDG'nin bıraktığı DEAŞ'lılar, serbest bırakılma anını ve kimliklerini anlattı.

Terör örgütü YPG/SDG'nin, Şam hükümetini sorumlu tutarak Haseke'de serbest bıraktığı DEAŞ'lı teröristler, kapıları açanların kendilerini Suriye askeri olarak tanıttıklarını ancak aksan ve kılıklarındaki detayların bu kimselerin YPG/SDG'li olduğunu ortaya koyduğunu anlattı.

Haseke'nin Şeddadi ilçesinde DEAŞ'lıların da tutulduğu hapishanede 19 Ocak'ta tüm mahkum ve alıkonulmuş kişilerin serbest bırakıldığı olayda, YPG/SDG tarafı Şam yönetimini ve aşiret güçlerini suçlarken, hükümet ise bundan örgütü sorumlu tutmuştu.

Olayın yaşandığı günün gece saatlerine doğru bölgeye ulaşan Suriye ordusu, büyük bölümünün hala ilçede olduğunu tespit ettiği kişileri toplayarak tahkikat yapmak üzere hapishaneye geri getirdi.

Şeddadi Hapishanesi'ne ulaşan AA muhabiri, serbest bırakıldıktan sonra Suriye ordusunca yakalanan DEAŞ'lı teröristlere "ne gördüklerini" sordu.

2019 yılında Deyrizor'un Bağoz ilçesinde yakalanarak Şeddadi Hapishanesi'ne konulan ve 8 yıldır dünyayla bağlantısı kesilen Veysel Ahmed Mustafa, şunları söyledi:

"Öğle yemeğinin dağıtılmasının ardından uzaktan silah sesleri duymaya başladık. Ateş sesleri hapishanenin biraz uzağından geliyordu. Bir süre sonra bir grup, koğuşlara geldi ve kapıları açtı.

Kendilerini Suriye askeri olarak tanıttılar. Ancak bunların SDG milisleri olduğunu anladım. Şekillerini bilirim; saçları kısa, bıyıklıydılar. Ayrıca Arapçaları zayıftı. Bizi bırakanlar Kürt aksanıyla Arapça konuşuyordu. SDG'li olduklarını anladım."

Hapishaneden çıktıktan sonra Şeddadi'deki Arap aşiretlerinin yönlendirmesiyle Suriye ordusuna teslim olduklarını anlatan Mustafa, "Bize 'Korkmayın, sizi orduya teslim edeceğiz' dediler. Akşam saatlerinde Suriye ordusu bizi teslim aldı." dedi.

Kendilerini hapishaneden bırakan kişilere dair Mustafa, "Bizi serbest bırakanların saç, bıyık ve lehçelerinden SDG'li olduklarını net şekilde fark ettim." dedi.

Bir diğer DEAŞ'lı Abdülhadi Ali el-Ahmed, 2017 yılında teslim olduğunu belirterek 19 Ocak akşamı için "Bir grup geldi, kapıları açtı. 'Elbiselerinizi değiştirin ve kendinizi Suriye ordusuna teslim etmeyin' dediler. Kim olduklarını sorduğumuzda cevap vermediler. Şeddadi ilçesinden yaklaşık 4 kilometre yürüdük, belde halkından bir kişi bizi Suriye ordusu güçlerine teslim etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, Güncel, Terör, YPG

12:03
Özlem Zengin’in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
Özlem Zengin'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
12:03
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
