YPG/SDG Üyeleri Suriye Ordusuna Teslim Oldu
YPG/SDG Üyeleri Suriye Ordusuna Teslim Oldu

15.01.2026 01:18
Halep'te YPG/SDG üyesi bir grup, Suriye ordusuna silahlarıyla teslim olarak serbest bırakıldı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesinde terör örgütü YPG/SDG üyesi bir grubun, silahlarıyla Suriye ordusuna gönüllü olarak teslim olmalarının ardından serbest bırakıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Maksud Mahallesi'nde terör örgütü YPG/SDG üyesi bir grubun, silahlarıyla Suriye ordusuna gönüllü olarak teslim olmalarının ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Yetkili makamların tüm yasal prosedürleri tamamlaması, verilerin ve kişisel kayıtların uzman hukuk ve saha komiteleri aracılığıyla doğrulanmasının ardından söz konusu kişilerin serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, serbest bırakılanların suç eylemlerine karışmadığı ve "eli kana bulaşmadığı" tespit edilen kişilerden oluştuğu aktarıldı.

Açıklamada, bu adımın, devletin "yoldan sapmış ve sivillere karşı suç işlememiş olan" herkese geri dönüş kapılarını açma yaklaşımıyla uyumlu bir şekilde atıldığı ifade edildi.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin bölgeye yığınak yapması ve Halep'e yönelik kamikaze İHA saldırılarını buralardan gerçekleştirmesi nedeniyle Fırat Nehri'nin batısındaki işgal altındaki yerleri askeri alan ilan ederek, tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istemişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Suriye, Güncel, YPG, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
