YRP: Suriye Mutabakatını Olumlu Değerlendirdi

YENİDEN Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, " Suriye'de dün varılan mutabakatı olumlu bir seyir olarak değerlendiriyoruz" dedi.

YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Samsun'da kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Taşhan Restaurant'da düzenlenen kahvaltıya YRP Samsun İl Başkanı Muzaffer Candemir ve İl Siyasi İşler Başkanı İbrahim Yaşar da katıldı. Kahvaltı öncesi konuşan Kılıç, Suriye meselesinin sadece Türkiye'nin meselesi olmadığını, bir iç politika meselesi olduğunu söyledi. Kılıç, "Çünkü Ankara'nın güvenliğinin başladığı yer Şam-Halep-Rakka hattıdır. Eğer Suriye'de güvenlik yoksa Şam, Halep, Rakka, Ayn el-Arap, Deyrizor, Mümbiç, İdlib güvenli değilse, Ankara'da, İstanbul'da, Samsun'da kendimizi güvende hissetme imkanımız yoktur. Suriye'de dün varılan mutabakatı olumlu bir seyir olarak değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz çözüm sürecine yönelik olarak YRP olarak başından itibaren söylediğimiz şuydu; YPG bitmeden PKK bitmez. PKK bölgesel bir terör örgütünün Türkiye şubesidir. İran şubesi PJAK'tır. Irak şubesi PÇDK'dır. Suriye şubesi YPG-SDG'dir. Türkiye şubesi PKK'dır. Çatı örgüt KCK'dır. PKK'nın kendini feshetmesi başlı başına yeterli değildir" diye konuştu.

'SURİYE'DE ATILAN ADIMLARI DESTEKLİYORUZ'

Suriye'de atılan adımları desteklediklerini ifade eden Kılıç, "Dün Suriye'de atılan adımlarla terör örgütünün ilerleyişi ve terör örgütünün pervasızlığı frenlenmiş, durdurulmuş oldu. Suriye'de kontrolün merkezi Şam yönetiminin eline geçmiş olması Türkiye açısından sevindirici bir gelişmedir. Türkiye'den önce Suriye ve Suriye halkları açısından sevindirici gelişmelerdir. Elbette ki 1962 Haseke nüfus sayımından bu yana vatandaşlık kimlik belgesi bile verilmeyen, pasaport hakkı tanınmayan, anayasal güvenceye kavuşturulmayan, dilini konuşması yasak olan Suriye Kürtlerinin temel anayasal vatandaşlık haklarına kavuşması elbette ki başından itibaren arzu ettiğimiz, desteklediğimiz bir gelişmedir. Suriye Kürtlerinin Araplar gibi, Türkmenler gibi, Dürzilerin, Alevilerin, Şiilerin, Suriye'yi oluşturan bütün halkların anayasa temelinde eşit vatandaşlık hukukuna sahip olması başından itibaren arzu ettiğimiz bir gelişmedir ve gecikmiş bir karardır" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜ DEVAM ETMELİ'

Türkiye'nin Suriye'deki garantörlüğünün devam etmesi gerektiğini söyleyen Kılıç, "YRP olarak Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın tarihi cümlesini bu vesileyle bir kez daha hatırlatıyoruz. 'İsrail, ayağı Suriye'ye girerse bilin ki gözü Türkiye'dedir.' O nedenle başından beri biz Suriye'nin parçalanmasına karşı çıktık, Suriye'nin federasyonlaşmasına karşı çıktık. Suriye'deki su kaynaklarının, petrol kaynaklarının, gaz kaynaklarının terör örgütlerinin eline geçmemesi gerektiğini savunduk" diye konuştu.

'TFF'NİN ARKANIZDAYIZ'

Bahis ile ilgili olarak TFF'nin arkasında durduklarının altını çizen ifade eden Kılıç, "Daha operasyonlar başlamadan önce Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrımızı yaptık. İllegal bahislerle ve bahislerin her çeşidiyle sonuna kadar mücadele edin arkanızdayız dedik. Bununla Türkiye'nin mücadeleye devam etmesi lazım. Bugün yüzden fazla kariyer hakem meslekten uzaklaştırıldı, yüzlerce futbolcu aynı şekilde profesyonellikten uzaklaştırıldı, ceza aldı. Onlarca kulüp bahsin içerisinde görülüyor. Demek ki spor gırtlağına kadar bu işe batmış durumda. Temiz olanları tenzih ediyorum. İyileri tenzih ediyorum. Kötüye bakarak herkesi kötülemek doğru değildir. Futbol Türkiye'nin nadir ortak eğlencelerinden biri. Mutlaka bu sürecin temize çıkması lazım" dedi.

Bahisle mücadelenin doğru olduğunu ve desteklediklerini ifade eden Kılıç, "Bahisle mücadele edilmelidir. İllegal bahsin Türkiye'deki sektörel büyüklüğü çok büyük rakamlara ulaştı. Burada devletin vergi kaybı da var. ve çok daha kronik, sıkıntılı bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. İllegal bahislerde vergi kaçırabilmek için temiz banka hesaplarını kullanıyorlar. Hesabını kullandıranlar genelde üniversite öğrencisi gençler. Bahis soruşturmalarında bu gençler banka hesapları nedeniyle soruşturma kapsamına giriyorlar. Yarın bir gün mezun olduklarında herhangi bir kariyer mesleğine geçiş yapmak istediklerinde soruşturmaları yapılırken güvenlik soruşturmalarında bu soruşturmalardaki banka hesapları önlerine engel olarak çıkacak. Yani çok sayıda gencimizin de geleceği karartılıyor, kirletiliyor deyimlerindeyse hesaplarını kullandırdıkları için burs gibi küçük paralar karşılığında hesaplarını kullandırıyorlar" diye konuştu.