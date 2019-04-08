Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven: "Herhangi Bir Değerlendirme Yapmam, Yargı Süreci Devam Ettiği İçin Mümkün Değil"

Ysk Başkanı Güven: "Herhangi Bir Değerlendirme Yapmam, Yargı Süreci Devam Ettiği İçin Mümkün Değil"

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Herhangi bir değerlendirme yapmam, yargı süreci devam ettiği için mümkün değil" dedi.

Ysk Başkanı Güven:
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Herhangi bir değerlendirme yapmam, yargı süreci devam ettiği için mümkün değil" dedi.

YSK Başkanı Güven, kurul girişinde kendisini bekleyen gazetecilere süreç hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Yargı süreci devam ediyor. Herhangi bir değerlendirme yapmam, yargı süreci devam ettiği için mümkün değil." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:14 Kaynak: İHA

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