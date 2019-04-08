Ysk Başkanı Güven: "Herhangi Bir Değerlendirme Yapmam, Yargı Süreci Devam Ettiği İçin Mümkün Değil"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Herhangi bir değerlendirme yapmam, yargı süreci devam ettiği için mümkün değil" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Herhangi bir değerlendirme yapmam, yargı süreci devam ettiği için mümkün değil" dedi.



YSK Başkanı Güven, kurul girişinde kendisini bekleyen gazetecilere süreç hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Yargı süreci devam ediyor. Herhangi bir değerlendirme yapmam, yargı süreci devam ettiği için mümkün değil." - ANKARA

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YSK Başkanı Sadi Güven: Yargı Süreci Devam Ediyor

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