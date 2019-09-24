YTB Başkanı Eren Kanada'da

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Yurt dışında yaşayan Türklerin en önemli sorunları, yeni neslin Türk dili ve kültürünü öğrenmesidir. Hazırladığımız projelerle bu sorunun olabildiğince hafifletilmesine katkıda bulunuyoruz." dedi.

Temas ve incelemelerde bulunmak üzere Kanada'nın Toronto kentine gelen Eren, beraberindeki heyet ile Boşnaklara ait cami ve toplum merkezini ziyaret etti.

Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Sinem Mingan ve Toronto Eğitim Ataşesi Bülent Çiftçi ile başkonsoloslukta Türk toplumuna ait dernek ve vakıfların temsilcileriyle ayrı ayrı görüşen Eren, daha sonra Anadolu İslam Kültür Merkezi'ne geçerek burada yöneticilerle bir araya geldi.

YTB Başkanı Eren'i "hoş geldiniz" diyerek karşılayan Anadolu İslam Kültür Merkezi Başkanı Asım Hoca, merkezlerinin Kanada'da YTB ile ortak projeler hayata geçiren sivil toplum kuruluşlarından olduğunu söyledi.

Hoca, yeni dönemde de YTB destekli projelerle Türk ve diğer topluluklardan gençleri, programlara organize edeceklerini ifade etti.

"YTB, yüzünü Türkiye'ye çeviren milletlerin kuruluşu"

Eren, burada yaptığı konuşmada, YTB'nin çalışmaları ve projeleriyle ilgili bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" açıklamasıyla yeniden ümitlenen mazlum milletlerin artık yüzlerini, seslerini dünyaya duyuran Türkiye'ye çevirdiğini anlatan Eren, şunları kaydetti:

"YTB de yüzünü Türkiye'ye çeviren milletlerin kuruluşudur. Yurt dışında yaşayan Türklerin en önemli sorunları, yeni neslin Türk dili ve kültürünü öğrenmesidir. Hazırladığımız projelerle bu sorunun olabildiğince hafifletilmesine katkıda bulunuyoruz."

Eren, Kanada genelinde farklı dernek ve vakıflarla çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini anımsatarak, bu sene de daha fazla projeyi hayata geçirmek istediklerini sözlerine ekledi.