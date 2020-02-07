Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Bulgaristan'da 1989'a kadar iktidarda kalan komünist rejimin kurduğu toplama kampı Belene'nin büyük acılara tanıklık ettiğini belirterek, "Bizim amacımız geçmişte yaşanmış bu acıları göstererek yarın bu acıların tekrar yaşanmasına engel olmaktır." dedi.

Bulgaristan'da 1989'a kadar hüküm süren komünist rejimin kurduğu Belene'nin yaşanan acıları konu alan ve YTB ile TRT iş birliğinde hazırlanan "Bin Dokuz Yüz Seksen Dokuz Belene" belgeselinin tanıtım programı YTB'de yapıldı.

Programa Bulgaristan'daki zorunlu göçe tanıklık etmiş çok sayıda kişi katıldı.

YTB Başkanı Eren, burada yaptığı konuşmada, Başkanlığın yurt dışında yaşayan soydaşlara yönelik çok sayıda proje gerçekleştirdiğini aktararak bu bağlamda geçen yıl Kırım Tatar ve Ahıska Türklerine yönelik sürgünlerle Bulgaristan'dan zorunlu göçün anlatıldığı çok sayıda programın düzenlendiğini hatırlattı.

Anadolu, Balkan ve Kafkasya coğrafyalarının son yüzyılda büyük acılara tanıklık ettiğini dile getiren Eren, Bulgaristan'daki toplama kampı Belene'nin de bu acılara şahitlik eden sembolik yerlerden biri olduğunu ve bu nedenle belgesele "Belene" ismini verdiklerini anlattı.

Eren, belgeselde, Bulgaristan'daki soydaşların yaşadığı acıların ve asimilasyon politikalarının anlatıldığını belirterek, "Bizim amacımız geçmişte yaşanmış bu acıları göstererek yarın bu acıların tekrar yaşanmasına engel olmaktır. Bu tür belgeseller çekelim ki yaşadığımız sıkıntıları torunlarımız görsün ve onlara miras kalsın." diye konuştu.

YTB Başkanı Eren, belgeselin hazırlanmasında emeği geçen Dışişleri Bakanlığı, TRT ile Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

Şehir dışında bulunması dolayısıyla programa katılamayan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren adına konuşan TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanı Kurtuluş Zeydan da belgeselin hazırlanmasında Eren ve ekibinin çok büyük katkı ve yönlendirmelerinin olduğunu söyledi.

Zeydan, "Bin Dokuz Yüz Seksen Dokuz Belene"nin hazırlanmasına katkı sağlayan TRT çalışanlarına da teşekkür ederek, belgeselin paydaşlarından TRT'nin sadece Türklerin değil, dünyanın farklı bölgelerindeki mazlumların sesini duyurmak için çok dilli yayınlar yapmaya başladığının altını çizdi.

Kurtuluş Zeydan, bir daha Belene'de yaşanan acıların tekrarlanmaması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından davetlilere belgeselden kısa bir bölüm izletildi.