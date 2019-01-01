Son Dakika Haberleri: YTL banknotların zaman aşımı süresi bu yıl bitiyor

YTL banknotların zaman aşımı süresi bu yıl bitiyor

1 saat önce

1 Ocak 2010'da dolaşımdan kaldırılan YTL banknotların 10 yıllık zaman aşımı süresi bu yılın sonunda dolacak.

YTL banknotların zaman aşımı süresi bu yıl bitiyor, System.String[]
1 Ocak 2010'da dolaşımdan kaldırılan YTL banknotların 10 yıllık zaman aşımı süresi bu yılın sonunda dolacak. YTL'ler 31 Aralık 2019'a kadar Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden değiştirilebilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:20 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Trafik yoğunluğu Yüzde 1'e Düştü Otomobilini 25 Bin Adet 1 Kuruşla Kapladı

Kıskanç Eş, Annesinin Evinden Çıkan Kocasına Pusu Kurdu Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 14:54:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YTL banknotların zaman aşımı süresi bu yıl bitiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]