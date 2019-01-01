YTL banknotların zaman aşımı süresi bu yıl bitiyor
1 saat önce
1 Ocak 2010'da dolaşımdan kaldırılan YTL banknotların 10 yıllık zaman aşımı süresi bu yılın sonunda dolacak.
1 Ocak 2010'da dolaşımdan kaldırılan YTL banknotların 10 yıllık zaman aşımı süresi bu yılın sonunda dolacak. YTL'ler 31 Aralık
2019'a kadar Merkez Bankası
ve Ziraat Bankası
şubelerinden değiştirilebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:20
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