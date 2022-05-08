YTÜ kampüsünde "7. Geleneksel Anneler Günü Kır Yemeği" düzenlendi - Son Dakika

Engelsiz Yaşam Vakfı, Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı ve Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen "7. Geleneksel Anneler Günü Kır Yemeği", anneleri buluşturdu.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü'ndeki Otağ-ı Hümayun'da gerçekleştirilen etkinliğe, şehit polis ve asker ile özel çocukların anneleri, huzurevinde kalan anneler ve çocuklar katıldı.

Etkinlikte, anne ve çocuklara, sanatçılar tarafından hediye verilirken, engelli çocuklardan oluşan müzik grubu performans sergiledi.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, annelerin engelli çocuklarını topluma kazandırmak için her türlü fedakarlığı yaptığını belirterek, "Gönlümüz istiyor ki hiçbir aile ferdi, hiçbir birey engelli olmasın. Önemli olan onları o haliyle kabul etmek, toplumun bir gerçeği olarak ve toplumsal değerlerimiz çerçevesinde onlara sahip çıkmak. Gönlümüzden, kalbimizden, sevgimizden ne verebileceksek vererek, hayatı onlarla birlikte yaşamak en doğru olanıdır." diye konuştu.

Engelsiz Yaşam Vakfı Başkan Yardımcısı Edip Önder, her yıl bu etkinliği gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Bizim için çok önemli olan Anneler Günü'nü böyle bir arada geçirerek kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, oyuncular Tamer Karadağlı ve Ahmet Arıman ile davetliler katıldı.