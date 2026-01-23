YTÜ Rektörü 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika
YTÜ Rektörü 'Yılın Kareleri' Oylamasında

23.01.2026 11:41
Prof. Dr. Eyüp Debik, AA'nın oylamasında etkileyici fotoğrafları seçti ve umut mesajı verdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Debik, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafını seçen Debik, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" adlı karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" adlı fotoğraflarını oylayan Debik, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafına oy verdi.

Oylamanın ardından değerlendirmede bulunan Debik, AA'nın doğru ve etkin haberler verdiğini, yönlendirici ve yanıltıcı haberciliği bertaraf ettiğini belirtti.

Debik, "Gazze: Açlık" kategorisindeki fotoğraflara ilişkin, "Hepsi insanın içini vuran ve insanda dünya zevki bırakmayan kareler. Seçtiğimiz karede, çocukların sıcak yemeği aldıktan sonra yüzlerinde oluşan tebessüm insanı biraz ferahlatıyor ve orada ışık da var, 'umut ışığı' diyelim biz o ışığa. O umut ışığı da inşallah Gazze'nin en kısa zamanda kurtuluşuna bir işaret olur diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

