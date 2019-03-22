Son Dakika Haberleri: Yüce Karasu'da Mitinge Katıldı

Yüce Karasu'da Mitinge Katıldı

32 dakika önce

Karasu Kurudere Mahallesi'nde gerçekleştirilen mitingde katılan AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce 31 martta Türkiye'nin geleceğe sağlam adımlarla yürümesi için gereken desteği göstereceklerini belirtti.

Yüce Karasu'da Mitinge Katıldı, System.String[]
Karasu Kurudere Mahallesi'nde gerçekleştirilen mitingde katılan AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce 31 martta Türkiye'nin geleceğe sağlam adımlarla yürümesi için gereken desteği göstereceklerini belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Ekrem Yüce, Karasu Kurudere Mahallesi'nde gerçekleştirilen miting programına katıldı. Mitingde AK Parti Milletvekili Recep Uncuoğlu, Fiskobirlik Başkanı Lütfi Bayraktar, Karasu Belediyesi Cumhur İttifakı AK Parti Adayı İshak Sarı, MHP Karasu İlçe Başkanı Münir Ali Kara, mahalleliler ve partililer yer aldı.

"Parti menfaatleri"

Karasu Belediyesi Cumhur İttifakı AK Parti Adayı İshak Sarı yaptığı açıklamada, "7 yıl ilçe başkanlığı görevini yürüttük. Bu dönem de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Karasu adayı olarak gösterildik. Biz her zaman partimizin menfaatlerini en önde tutarak çalıştık. Mevcut belediye başkanı aday gösterilmeyince başka partiden aday oldu. Dün bu iradeye destek çıkan kişi neden şimdi bu iradeye karşı" dedi.

"Kalkınma yerelde başlayacak"

AK Parti Milletvekili Recep Uncuoğlu yaptığı konuşmada, "Bugüne kadar bu memlekette her seçimi krize çevirmeye çalıştılar, siyasetle iş yapmaya çalıştılar, bürokrasi ile darbe yapmaya kalktılar, oyunlarla darbe yapmaya çalıştılar, darbeye kalkıştılar ama olmadı. Şimdi de ekonomik darbe yapmak istiyorlar. Türkiye'nin şahlanmasını istemiyorlar. Biz kalkınmayı yerelde başlatacağız. Hem ilçe belediye başkan adayımız hem Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızla birlikte şehrimize en iyi hizmetleri sunacağız" diye konuştu.

"Geleceğe sağlam adımlar"

Kurudere'nin ihtiyaçlarına dönük adımlar atacaklarını ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Adayı Ekrem Yüce, "Grup yollarını tamamlayacağız. Sizler hizmetin en iyisine layıksınız. Bugünlere kolay gelmedik. Çok badirelere hep birlikte siper olduk. Parti kapatmaya çalıştılar. 17-25 Aralık oyunları, gezi olayları, 15 Temmuz darbe girişimi ile ülkemizin yükselişini engellemeye çalıştılar. Sizler 31 Mart'ta Türkiye'nin geleceğe sağlam adımlarla yürümesi için gereken desteği göstereceksiniz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:57 Kaynak: İHA

Sakarya, AK Parti, Kurudere, Karasu, Politika
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