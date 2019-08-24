Son Dakika Haberleri: Yukatel Denizlispor, Antalyaspor maçına hazır
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Yukatel Denizlispor, Antalyaspor maçına hazır

43 dakika önce

Süper Lig'in 2. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Denizlispor, Antalyaspor maçına hazır, System.String[]

Süper Lig'in 2. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor hazırlıklarını tamamladı.


Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, pas ve dar alanda oyun kontrolü çalışmasının ardından taktik program üzerinde durdu.


Maçın hazırlıklarını tamamlayan yeşil-siyahlı ekip Antalya'ya gitti.


Denizlispor kafilesinde, Keremcan Akyüz, Mehmet Akyüz, Burak Çalık, Olcay Şahan, Mbamba, Stachowiak, Recep Niyaz, Oğuz Yılmaz, Tolgahan Acar, Lopes, Sapunaru, Rodallega, Mustafa Yumlu, Sedat Şahintürk, Aissati, Sacko, Zeki Yavru, Barrow, Murawski, Bergdich ve Vallesilla yer aldı.

Haluk Ulusoy, Antalyaspor, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:10 Kaynak: AA
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