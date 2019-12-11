Yukatel Denizlispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yukatel Denizlispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasına göre futbolcular, iki günlük iznin ardından Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirdikleri antrenmanda, fitness salonundaki çalışmanın ardından sahada koşu yaptı.

Soğuma hareketlerinin ardından tamamlanan antrenmanda Cristian Sapunaru, tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle takımdan ayrı çalıştı. Madou Barrow ise babalık izni kullandığı için idmana katılmadı.

Denizlispor, Trabzonspor, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:58 Kaynak: AA
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