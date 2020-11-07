Yukatel Denizlispor, Malatyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Yukatel Denizlispor, Malatyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

07.11.2020 13:57
Yukatel Denizlispor, Malatyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Deplasman kafilesi belli olurken, korona virüs testi yaptıran yeşil-siyahlılarda pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı. Tedavisi devam eden 4 isim Malatya'ya götürülmeyecek.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Malatyaspor ile karşılaşacak olan Denizlispor, bugün son antrenmanını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirdi. Yeşil-siyahlılar, özel uçak ile Malatya'ya giderek, konaklayacağı otelde kampa girecek. Karşılaşma öncesi Covid-19 testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve personellerde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadığı açıklandı.

4 oyuncu Malatya'ya götürülmeyecek

Yeni Malatyaspor maçının kadrosunu açıklayan Denizlispor, kafilede şu isimlere yer verecek: Costel Pantilimon, Cenk Gönen, Hüseyin Altıntaş, Neven Subotic, Oğuz Yılmaz, Fabiano Leismann, Muhammet Özkal, Emirhan Kaşçıoğlu, Tiago Lopes, Zakarya Bergdich, Özer Özdemir, Recep Niyaz, Ismail Aissati, Fede Varela, Radoslaw Murawski, Eren Kıryolcu, Marvin Bakalorz, Angelo Sagal, Matthieu Dossevi, Muris Mesanovic, Alihan Kalkan, Hugo Rodallega. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Mustafa Yumlu, Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Hadi Sacko ise Malatya'ya götürülmeyecek. - DENİZLİ

Yukatel Denizlispor, Malatyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
Yukatel Denizlispor, Malatyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
Yukatel Denizlispor, Malatyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
Yukatel Denizlispor, Malatyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor, Malatyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Timuçin Esen koronavirüse yakalandı Beraat kararı sonrası Aziz Yıldırım'dan başkanlık sinyali: Yakında konuşacağım Azerbaycan 16 köyü işgalden kurtardı! İki köyde 27 yıllık hasret sona erdi Akrabası ile gezintiye çıkan 3 çocuk annesi kadın falezlerden düşüp öldü Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Biden'a çağrı: Gelecek ABD hükümeti İran'la ilgili yükümlülüklerine geri dönmeli İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Biden'a çağrı: Gelecek ABD hükümeti İran'la ilgili yükümlülüklerine geri dönmeli         
13:54
Meclis Başkanı Şentop 3 Türk çocuğunu gözaltına alan Fransa polisine tepki gösterdi: Bu devlet eliyle yapılan bir eşkıyalıktır Meclis Başkanı Şentop 3 Türk çocuğunu gözaltına alan Fransa polisine tepki gösterdi: Bu devlet eliyle yapılan bir eşkıyalıktır         
13:31
Bülent Arınç: Biden seçilirse Türkiye ve ABD ilişkileri bugünkünden daha iyi olacaktır Bülent Arınç: Biden seçilirse Türkiye ve ABD ilişkileri bugünkünden daha iyi olacaktır         
13:16
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı         
11:37
Oyuncu Özge Özder, hamile olduğunun müjdesini verdi Oyuncu Özge Özder, hamile olduğunun müjdesini verdi         
11:10
Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay "Cinsel dürtülerle atılmış" dedi         
10:52
Belediye otobüsünde koronavirüs paniği! Telefonda konuştuğu kişiye testinin pozitif çıktığını söyledi, ortalık karıştı Belediye otobüsünde koronavirüs paniği! Telefonda konuştuğu kişiye testinin pozitif çıktığını söyledi, ortalık karıştı         
10:46
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Sosyal medya fenomeni Cemile Kaya'dan babasının şüpheli ölümüne suç duyurusu Sosyal medya fenomeni Cemile Kaya'dan babasının şüpheli ölümüne suç duyurusu         
09:55
Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi         
09:17
Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti         
09:06
Joe Biden seçim sonucu netleşmeden ABD halkına seslendi: Öfkeyi ve şeytanlaşmayı geçmişte bırakmamız gerekiyor Joe Biden seçim sonucu netleşmeden ABD halkına seslendi: Öfkeyi ve şeytanlaşmayı geçmişte bırakmamız gerekiyor         
08:36
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı         
03:51
Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı         
19:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 14:08:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yukatel Denizlispor, Malatyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei