Olay, Doğanşehir'in Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklarının uyarısına rağmen yüksek gerilim hattından elektrik almaya çalışan 53 yaşındaki Halil Coşkun Turşak, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan Turşak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Doğanşehir, Erkenek, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yüksek gerilim hattı canına mal oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.