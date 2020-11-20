Yüksek Hızlı Tren girişine asfalt çalışması yapıldı - Son Dakika

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yüksek Hızlı Tren garı girişinde, asfalt bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Kenttin birçok noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipleri, Yüksek Hızlı Tren Garı girişinde asfalt çalışması yaptı. Vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli şekilde ulaşımlarını sürdürmeleri amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ayrıca yeni cam duraklar yerleştirildi. - BİLECİK