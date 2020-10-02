Yüksek Hızlı Tren hattında ray oturtmak için deneme sürüşü yapıldı - Son Dakika

Yüksek Hızlı Tren hattında ray oturtmak için deneme sürüşü yapıldı

YOZGAT - Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının Yerköy- Akdağmadeni hattı arasında ray oturtmak için lokomotif ile ilk kez deneme sürüşü yapıldı.

Yozgat'ın Yerköy, Sorgun ve Akdağmadeni hattında akşam saat 22.00'de başlayan ve sabah 06.00'ya kadar süren ray oturtma deneme sürüşü sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük heyecan uyandırdı.