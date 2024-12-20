Yüksek İhtisas Üniversitesi ve USHAŞ Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

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Yüksek İhtisas Üniversitesi Kurucu Vakıf Başkanı ve Mütevelli Heyet Başkanı Erol USTA, Mütevelli Heyet Üyeleri Sevim ÖZYURT ve Mustafa YILDIRIM' ın katılımlarıyla düzenlenen ve Türkiye'nin sağlık alanındaki vizyonu, gelecekteki hedefleri ve sağlık yöneticilerinin bu hedeflerdeki konumunun ele alındığı "Türkiye Yüzyılında Sağlık Yöneticilerinin Rolü" programı kapsamında konuşma yapan USHAŞ Genel Müdürü Behlül ÜNVER, sağlık yöneticilerinin sektöründeki önemini vurguladı.

Program sonunda Rektör Prof. Dr. Kadirhan SUNGUROĞLU ile Genel Müdür Behlül ÜNVER sağlık turizmi alanındaki iş birliği protokolünü imzaladılar.

İki kurum arasında imzalanan bu protokol ile Yüksek İhtisas Üniversitesi ve USHAŞ arasında yapılacak iş birlikleri ve eğitim faaliyetlerinin Uluslararası Sağlık alanına katma değer sağlaması hedeflenmekte. Ülkemizdeki uluslararası sağlık turizmi hizmetlerini desteklemeye yönelik çeşitli projeler planlanarak, bu kapsamda kurumlar arasında gönüllü sağlık elçileri eğitimleri düzenlenecek. Türkiye'nin sağlık sistemi ve sağlık turizmi faaliyetlerine ilişkin olarak yeni fikirler hayata geçecek.

Protokolün ardından, iş birliğine katkılarından dolayı, Genel Müdür Behlül ÜNVER'e Teşekkür Plaketi takdim eden Yüksek İhtisas Üniversitesi Vakıf Başkanı ve Mütevelli Heyet Başkanı Erol USTA "Protokolümüz ile başlayan iş birliğimizin Ülkemiz ve kurumlarınıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz." dedi.

Törende Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgül KISA, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem KAVAKLI, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay UZUN ve Sağlık Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Abdülbeşir CEYLAN ile USHAŞ yetkilileri de hazır bulundu.