Yüksek kira davalarında "Hakkaniyet indirimi" talep etmeyi unutmayın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Hukuk

Yüksek kira davalarında "Hakkaniyet indirimi" talep etmeyi unutmayın

Yüksek kira davalarında "Hakkaniyet indirimi" talep etmeyi unutmayın
07.08.2025 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kiracılar, yüksek kiralardan dolayı hakkaniyet indirimi talebinde bulunabiliyor. Avukat Mücahid Küçük, kira bedeli tespit davalarında hâkimlerin, taşınmazın durumu ve kiracının koşullarına göre yüzde 10 ila 20 arasında hakkaniyet indirimi yapabileceğini söyledi. Bu indirimden yararlanmak için dava dilekçesinde talepte bulunulması önemli.

Avukat Mücahid Küçük, kira bedeli tespit davalarında hakimlerin hakkaniyet indirimine karar verebileceklerini ve davalarda vatandaşların dilekçelerinde bu hususu belirtmeleri gerektiğini söyledi.

HAKKANİYET İNDİRİMİ NASIL BELİRLENİYOR?

Avukat Mücahid Küçük, kira bedeli nedeniyle açılan davalarda "hakkaniyet indirimi"ne ilişkin açıklamada bulundu. Hakkaniyet indiriminin Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında yer aldığını belirten Küçük, "Öncelikle şunu belirtmekte fayda var; ülkemizde kira artışlarındaki yüzde 25 sınırından sonra kira bedelleri artık tüketici fiyatlarındaki değişime göre belirleniyor. Belirlenen oran yüzde 43 civarında bir orandı. Burada hakkaniyet indirimi ise kira bedeli tespiti davası dediğimiz hususta tamamen kanunda geçen bir cümle nedeni ile 'hakkaniyet' kelimesinden dolayı Yargıtay'ın da yerleşik içtihatlarında sabit olan bir indirimdir. Hakimler genellikle kira bedeli tespit davalarında bilirkişilere yaptırdıkları bedelden yani taşınmaz boş olarak kiraya verildiğinde elde edilecek kira bedelleri üzerinden ek olarak yüzde 10 ile 20 arasında bir indirim yapmaktadırlar. Bu indirimin sebebi ise; kanunda geçen 'hakimin kira bedelini hakkaniyete göre belirleyeceği' hükmü nedeniyle hakkaniyet indirimi adı altında bu indirim yapılmaktadır" dedi.

İNDİRİM İÇİN GEREKLİ KRİTERLER

Avukat Küçük, vatandaşların özellikle dava dilekçelerinde bu hususu belirtmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Bu indirim tamamen hakimin takdirinde olup, takdiri etkileyen hususlar yani taşınmazın yaşı, bulunduğu konum, kaç yıldır kiracının olduğu gibi durumlarda indirim oranları artmaktadır. Vatandaşlar kendilerine karşı açılmış davalarda bunu kendileri talep etmese dahi bunu hakimin gözetmesi gerekmektedir. Fakat kendi davalarında dilekçelerinde bunları belirtirlerse hakimin dikkate alması daha kolay olacaktır" ifadelerini kullandı.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Konut kira zamları, zam yapılacak aydan önceki ayın 12 aylık ortalama TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerine göre belirleniyor. Ev sahipleri, bu orana eşit ya da daha düşük oranda zam yapabiliyor. 2025 Temmuz ayında açıklanan verilere göre, son 12 aylık ortalama TÜFE artış oranı yüzde 41,13 olarak gerçekleşti. Bu oran, temmuz ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan kiracılar ve ev sahipleri için uygulanabilecek en yüksek zam oranı oldu. Örneğin, kira zammı Eylül ayında yapılacaksa, ev sahipleri Eylül ayına ait 12 aylık TÜFE verisini baz alarak zam oranını belirliyor.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Gündem, Hukuk, Yaşam, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Yüksek kira davalarında 'Hakkaniyet indirimi' talep etmeyi unutmayın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Fortuna Düsseldorf, İsrailli futbolcunun transferini iptal etti Fortuna Düsseldorf, İsrailli futbolcunun transferini iptal etti
Kızını taciz ettiği iddiasıyla eski kocasına meydan dayağı attı Kızını taciz ettiği iddiasıyla eski kocasına meydan dayağı attı
Meclis personeli Saliha Akkaş cinayetinde yeni detaylar Meclis personeli Saliha Akkaş cinayetinde yeni detaylar
Sahte diplomacının kirli geçmişi Polisler götürürken böyle seslenmiş Sahte diplomacının kirli geçmişi! Polisler götürürken böyle seslenmiş
AKINCI TİHA’dan LGK-82 ile hedefe tam isabet AKINCI TİHA'dan LGK-82 ile hedefe tam isabet
Çetenin sır küpü “Müptezel“ her önüne gelene sahte diploma dağıtmış Çetenin sır küpü! "Müptezel" her önüne gelene sahte diploma dağıtmış
İhanetin bedeli ağır oldu Yağmur ve Sabri Sarıoğlu boşanma kararı aldı İhanetin bedeli ağır oldu! Yağmur ve Sabri Sarıoğlu boşanma kararı aldı
Londra’da 45 yaşındaki Türk vatandaşı sokak ortasında silahla öldürüldü Londra'da 45 yaşındaki Türk vatandaşı sokak ortasında silahla öldürüldü
Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı

10:26
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin’e görüşme çağrısında bulundu
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısında bulundu
10:00
Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
09:31
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
08:02
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
07:32
Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid’in torunu sessizliğini bozdu
Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu
14:27
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
14:23
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı Özel buluşma iptal edildi
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi
14:20
Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı
Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı
14:14
Epstein’in gizli arşivi açıldı Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
Epstein'in gizli arşivi açıldı! Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
14:12
Bu sene verim yüksek Van’da kayısının kilosu 300 TL’ye satılıyor
Bu sene verim yüksek! Van'da kayısının kilosu 300 TL'ye satılıyor
14:10
Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ’’seri katil’’ ihtimalini güçlendirdi
Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ''seri katil'' ihtimalini güçlendirdi
14:10
Tüm dinlerin düşmanı Ayasofya’yı İncil ile yakmaya çalışmış
Tüm dinlerin düşmanı! Ayasofya'yı İncil ile yakmaya çalışmış
13:59
Sahte psikolog “Dernek başkanıyım“ deyip halı yıkamacılardan para toplamış
Sahte psikolog "Dernek başkanıyım" deyip halı yıkamacılardan para toplamış
13:52
Trump’ın verdiği sürenin dolmasına iki gün kala Putin ile kritik görüşme
Trump'ın verdiği sürenin dolmasına iki gün kala Putin ile kritik görüşme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 10:47:15. #7.13#
SON DAKİKA: Yüksek kira davalarında "Hakkaniyet indirimi" talep etmeyi unutmayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.