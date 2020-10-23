Yüksek verimli tavuk yetiştiriciliği kursu ilgi görüyor - Son Dakika

Yüksek verimli tavuk yetiştiriciliği kursu ilgi görüyor

23.10.2020 12:59
Yüksek verimli tavuk yetiştiriciliği kursu ilgi görüyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hayvancılık üretimini ve istihdamı desteklemek amacıyla Döşemealtı ATASEM bünyesinde açtığı 'Yüksek Verimli Tavuk Yetiştiriciliği Geliştirme ve Uyum Eğitimi' kursu büyük ilgiyle başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hayvancılık üretimini ve istihdamı desteklemek amacıyla Döşemealtı ATASEM bünyesinde açtığı 'Yüksek Verimli Tavuk Yetiştiriciliği Geliştirme ve Uyum Eğitimi' kursu büyük ilgiyle başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle üreticinin bilinçlendirilmesi noktasında eğitim çalışmalarını sürdürürken, Döşemealtı ATASEM'de bu kapsamda hayvancılığın bilinçli yapılması ve istihdam sağlaması amacıyla Yüksek Verimli Tavuk Yetiştiriciliği Geliştirme ve Uyum Eğitimi' kursu açıldı.

"Bilinçli üretim daha fazla verim getirir"

Döşemealtı ATASEM Kurs Merkezinde Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Araştırma-Geliştirme Proje Şube Müdürü Dr. Deniz İlaslan Çürek tarafından verilen eğitime kursiyerler büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlardan kurs için yoğun talep geldiğini kaydeden Dr. Deniz İlaslan Çürek şunları anlattı: "Tarım ve hayvancılığın geleneksel yöntemler yerine bilimsel yöntemlerle yapılması ve geliştirilmesini istiyoruz.

Çünkü bilinçli üretim, daha fazla verim elde etmeyi sağlıyor. Kursumuzda sadece kanatlı hayvan yetiştiriciliği değil hayvanın ihtiyaçlarının karşılanmasını da öğreteceğiz. Kanatlı biraz hassas bir konudur. Hastalık riski yüksek. Bu yüzden iş sağlığı, hijyen ve gıda güvenliği önemlidir. Hayvanın beslenmesi, havalandırması, ışığı, soğutması, civciv yetiştirme döneminde ısıtılması ve aşı programları gibi çok farklı konularda çok kapsamlı bir kurs çalışmamız olacak. 20 saatlik eğitim sonunda kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar verilecek."

"Eski usuller yerine bilimsel yetiştiricilik"

Konyaaltı Çakırlar'da çiftçilik yapan Şerife Topçu, kendisinin de tavukları olduğunu ama eski usullerle yetiştirdiğini ifade ederek, bilinçli yetiştirici olmak için kursa geldiğini söyledi. Topçu, 'Kırkın üzerinde tavuğum var, anne babadan gördüğüm eski usulle onları yetiştiriyorum. Bu işi bilinçli şekilde yaparak daha çok verim almak istiyorum" dedi.

Kadın üreticilerin eğitim talebi yerine geldi

Aynı zamanda 7 Renk Kadın Kooperatifi kurucusu olan Şerife Topçu, "Kooperatif olarak Büyükşehir Belediyesi'nden tavuk yetiştiriciliği konusunda eğitim talebimiz olmuştu. Kısa zamanda bizlerin talebini yerine getirdiler ve kooperatifteki kadınlar olarak kursa başladık. Bizlere destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çok faydalı bir eğitim olacak"

Pandemiden dolayı işinden ayrı kaldığını belirten İlkay Eşsiz de, "İlerleyen zamanda şehir dışında yaylada yaşamak istiyorum. Orada doğal beslenmek için tavuk yetiştiriciliği yapmak istiyorum. Kursa bu konuda nasıl bir yol izlemeliyiz neler yapabiliriz diye katıldım. Çok faydalı bir eğitim olacak" diye konuştu.

Teknisyen Naim Küçüktamdemir ise ekonomik koşullar nedeniyle farklı bir sektöre yönelmek istediğini bu yüzden kursa geldiğini ifade ederek, "Kursu tamamladığımda yumurta tavuğu işine girmeyi düşünüyorum. Bu hizmetinden dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Emeklilik sonrası ekonomik koşullardan dolayı ek iş yapmak isteyen ve bunun için ATASEM'in kursuna gelen Necla Konatay da "Tavukçuluk kursu biraz sıcak geldi. Aldığım eğitimler sonrası yumurtası veya eti üzerine girişimcilikte bulunmayı hedefliyorum" dedi. - ANTALYA

Yüksek verimli tavuk yetiştiriciliği kursu ilgi görüyor
Yüksek verimli tavuk yetiştiriciliği kursu ilgi görüyor
Yüksek verimli tavuk yetiştiriciliği kursu ilgi görüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı, Tavuk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yüksek verimli tavuk yetiştiriciliği kursu ilgi görüyor - Son Dakika Ekonomi

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