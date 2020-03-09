Yüksekova Belediye Meclis Üyesi Sarı'ya 1 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova Belediye Meclis Üyesi Sarı'ya 1 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Yüksekova Belediye Meclis Üyesi Sarı'ya 1 yıl 3 ay hapis cezası

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı'ya "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Yüksekova Belediye Meclis Üyesi Sarı'ya 1 yıl 3 ay hapis cezası, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı'ya "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Sarı ile avukatı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Bazı avukatlar, Sarı'nın yakınları ve HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede de salonda hazır bulundu.

Savunma yapan Sarı, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Avukatların beyanlarını dinleyen mahkeme, Sarı'ya "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraat eden Sarı için tahliye kararı verildi.

İrfan Sarı, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:04 Kaynak: AA
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