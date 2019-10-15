Yüksekova Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Remziye Yaşar Ankara'da gözaltına alındı
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Yüksekova Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Remziye Yaşar Ankara'da gözaltına alındı HAKKARİ – Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ile Başkan Yardımcısı İrfan Sarı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:58 Kaynak: İHA
Yüksekova Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Remziye Yaşar Ankara'da gözaltına alındı
HAKKARİ – Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ile Başkan Yardımcısı İrfan Sarı gözaltına alındı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Başkan Yardımcısı İrfan Sarı evinde, Belediye Başkanı Remziye Yaşar ise Ankara'da gözaltına alındı. Polis ekipleri belediye binasında arama yapılarken, gözaltına alınan Sarı ise emniyete götürüldü. Belediye önünde de yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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