Yüksekova'da Çatı Karları Temizlendi
Yüksekova'da Çatı Karları Temizlendi

Yüksekova\'da Çatı Karları Temizlendi
30.01.2026 11:00
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yoğun kar sonrası alışveriş merkezi çatısındaki kar kütleleri temizlendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından bir alışveriş merkezinin çatısında biriken kar kütleleri, 20 kişilik ekibin hummalı çalışmasıyla temizlendi.

İlçe genelinde devam eden kar yağışı ve gece saatlerinde sıfırın altında 30 dereceye kadar düşen dondurucu soğuklar, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu ilçede, bina çatılarında oluşan dev kar kütleleri ve buz sarkıtları ise tehlike oluşturuyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinin çatısında biriken kar miktarının tehlikeli boyuta ulaşması üzerine işletme personeli harekete geçti. Yaklaşık 20 kişiden oluşan personel grubu, güvenlik önlemlerini alarak dev yapının çatısına çıktı. Zemini tamamen buz tutan ve yaklaşık 1 metre kalınlığa ulaşan kar kütlelerini küreklerle tahliye eden çalışanlar, zorlu hava şartlarına rağmen yoğun bir mesai harcadı.

Çatıda yürütülen çalışmalara katılan personel Ayatullah Altıntaş, "Bölgedeki kış şartları bu yıl oldukça sert geçiyor. Son 3 aydır ilçemizde çok yoğun bir kar yağışı hakim. Merkezde kar yüksekliği neredeyse 2 metreye ulaştı. Çalıştığımız marketin geniş bir çatı alanı var ve burada biriken kar hem bina hem de çevre güvenliği için risk oluşturuyordu. 20 kişilik bir grup oluşturarak el birliğiyle temizliğe başladık. Hava sıcaklığı özellikle geceleri eksi 30 derecelere kadar düşüyor. Bu dondurucu soğuğa rağmen çatıyı tamamen temizleyerek riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" dedi.

Ekiplerin bina çevresinde güvenlik şeridi oluşturarak yürüttüğü temizlik çalışmalarının gün boyu devam etmesi bekleniyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Yüksekova, 3. Sayfa, Güvenlik, Hakkari, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova'da Çatı Karları Temizlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Yüksekova'da Çatı Karları Temizlendi - Son Dakika
