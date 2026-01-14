Yüksekova'da Engellilere Akülü Sandalye Desteği - Son Dakika
Yüksekova'da Engellilere Akülü Sandalye Desteği

14.01.2026 16:18
Esendere Belediyesi, özel gereksinimli iki kişiye akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde özel gereksinimli iki kişiye akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu.

Esendere Belediyesinin engelli bireylere yönelik destekleri devam ediyor.

Cumhuriyet ve İnanlı mahallelerinde ikamet eden iki kişiye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, her zaman engelli bireylerin yanında olduklarını söyledi.

"Sınırda hizmet var, hizmette sınır yok" anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Büyüksu, şunları kaydetti:

"İyilik yolculuğumuzda iki kardeşimize daha umut olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, onların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Engelli vatandaşlarımızla bütünleşmeli, engelleri sevgiyle ve dayanışmayla ortadan kaldırmalıyız. Belediyemiz, imkanları dahilinde bu tür destekleri sürdürmeye devam edecek."

Kaynak: AA

