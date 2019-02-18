Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Kar Kalınlığı 6 Metreyi Geçti

Yüksekova'da Kar Kalınlığı 6 Metreyi Geçti

36 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde kar kalınlığı yer yer 6 metreyi geçti.

Yüksekova'da Kar Kalınlığı 6 Metreyi Geçti, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde kar kalınlığı yer yer 6 metreyi geçti.

Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliğinin karla mücadele ekipleri, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yüksek kesimlerde 6 metreyi geçen kar kalınlığı nedeniyle ekipler zor anlar yaşamalarına rağmen kapanan köy yollarını açıp insanların hayatını kolaylaştırmak için gece gündüz çalışıyor. Çalışmalar sırasında bazı bölgelerde çığ tehlikesi riskine karşı temkinli davranan ekipler, ilçenin tüm köylerine ulaşmak için uğraşıyor. Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu geçmiş olması ise ekiplerin işlerini daha da zorlaştırıyor.

İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin karla mücadele çalışmaları hızla devam ediyor. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:40 Kaynak: İHA

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