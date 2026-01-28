Yüksekova\'da Kar ve Tipi Etkili Oldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar ve tipi etkili oldu. Tipiye yakalananlar evlerine giderken zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin uyarısı sonrası Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kar ve tipi etkili oldu. Tipiye yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaşırken, birçok araç yolda kaldı. Yüksekova belediyesine ait iş makineleri tarafından yapılan kar temizliği sonrası, yolda kalan araçlar bulundukları yerden çıkarıldı. Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.