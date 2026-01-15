Yüksekova OSB Toplantısı Gerçekleşti

Hakkari Yüksekova Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 2026 Yılı Olağan 1. Müteşebbis Heyet Toplantısı, Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Hakkari Valiliği toplantı salonunda yapılan toplantıya; Vali Ali Çelik'in yanı sıra Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Orçun Zor, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Özdemir, Yüksekova OSB Bölge Müdürü Dr. Murat Koca, ilgili kurum müdürleri ile YÜTSO üyeleri katıldı. Toplantıda; bakanlık kredisine esas olmak üzere finansmanın DAKA tarafından karşılanmasına yönelik protokol, 2026 yılı harcamaları ve yıl içi planlamalar, OSB arsa tahsisleri ile altyapı katılım bedellerine ilişkin konular ele alındı. Ayrıca OSB altyapı çalışmalarında gelinen son aşama hakkında müteşebbis heyet üyelerine kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Yapılan sunumlarda, Yüksekova OSB'de fiziki gerçekleşme oranının yüzde 46,7, nakdi gerçekleşme oranının ise yüzde 40,4 seviyesine ulaştığı ifade edildi. Bu kapsamda; yol drenaj sistemi, menfez yapıları, içme suyu şebekesi, su deposu, atık su ve yağmur suyu altyapıları ile istinat duvarlarının tamamlandığı, yol alt temel ve temel imalatlarının ise devam ettiği bildirildi.

Toplantıda ayrıca, 2026 yılı içerisinde yol kaplamaları, elektrik YG-AG şebekesi ve Telekom altyapısının tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

Toplantı, değerlendirme ve görüş alışverişinin ardından sona erdi. - HAKKARİ