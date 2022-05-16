Yüksekova'ya çamur yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

Yüksekova'ya çamur yağdı

16.05.2022 14:56

Yüksekova'ya çamur yağdıHAKKARİ Suriye ve Irak tarafından gelen toz bulutu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağmurla birlikte çamur olarak yağması vatandaşı şaşkına çevirdi.

Yüksekova'ya çamur yağdı

HAKKARİ Suriye ve Irak tarafından gelen toz bulutu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağmurla birlikte çamur olarak yağması vatandaşı şaşkına çevirdi.

Yüksekova ilçe merkezi ve köylerinde bugün saat 11.00 sıralarında aniden çıkan rüzgarın etkisiyle etraf toz bulutuyla kaplandı. Hayatı olumsuz yönde etkileyen toz bulutu, yağmurla birlikte çamur olarak yağdı. Yağan çamurdan dolayı araçlarını 2 kez yıkadığını belirten Ferdi İrdem, "Hayatımda ilk kez bu kadar fazla çamuru araçların üzerinde gördüm. Sanırım bu çamur Irak ve Suriye tarafından geldi. Şu an tüm araçlarımız çamur içindedir" dedi.

Yüksekova'ya çamur yağdı
Yüksekova'ya çamur yağdı
Yüksekova'ya çamur yağdı
Yüksekova'ya çamur yağdı

YORUMLAR
500
Hakkari'de doğa yürüyüşü sırasında yılanın ısırdığı kişi kurtarıldı Hakkari'de doğa yürüyüşü sırasında yılanın ısırdığı kişi kurtarıldı

Yüksekova, Hakkari, Suriye, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüksekova'ya çamur yağdı - Son Dakika


Son Dakika
18:57 Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti!
18:38 Canan Kaftancıoğlu'ndan sürpriz çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz
18:29 Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 19:08:17. #1.13#
SON DAKİKA: Yüksekova'ya çamur yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement