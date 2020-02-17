Yüksekovalı çocukların kızak keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekovalı çocukların kızak keyfi - Son Dakika

Yüksekovalı çocukların kızak keyfi

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar tatilini fırsat bilen çocuklar, kızakla kayarak doyasıya eğlendi.

Yüksekovalı çocukların kızak keyfi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar tatilini fırsat bilen çocuklar, kızakla kayarak doyasıya eğlendi.


Yüksekova'ya 10 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıgüveç köyünde bir araya gelen çocuklar, kar tatilini doyasıya eğlenerek geçirdi. Kendi imkanlarıyla kızak yapan çocuklar, karlı tepelerden kayarak gün boyu eğlenmenin tadını çıkardı. Aile büyüklerinin yardımıyla bidon, boru, tahta ve çivi kullanarak kızak yapan çocuklar, zaman zaman düşmelerine rağmen eğlencelerinden vazgeçmedi. Çocukların eğlencesine bazı köy sakinleri de eşlik etti.


Çocuklardan Semih Akdoğan, okulların tatil edildiğini belirterek, "Biz de bunu değerlendirmek istedik. Arkadaşlarla kaymaya geldik. Çok eğlendik" dedi.


Necati Akdoğan isimli çocuk ise sabahın ilk ışıklarıyla beraber ellerine kızaklarını aldıklarını kaydederek, "Çok eğleniyoruz. Sabah gelip akşam dönüyoruz. Evde sıkılıyoruz. O yüzden kızakla kayarak vakit geçiriyoruz. Yokuş aşağı kayarken çok zevk alıyoruz. Bazı zamanlarda birbirimizi takip ettiğimizde birbirimize çarpıyoruz ve canımız acıyor, yine de kaymaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:36 Kaynak: İHA
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