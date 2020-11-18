Yüksekten düşen şahıs yaralandı - Son Dakika

Edinilen bilgilere göre, Yavuzselim Mahallesi Adıyaman Adliyesi yakınlarında Cengizhan S., isimli kişi çıktığı 3 metre yüksekliğindeki duvardan dengesini kaybederek yere düştü. Duvardan düşerek yaralanan Cengizhan S., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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