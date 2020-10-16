Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor - Son Dakika

Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor

16.10.2020 23:15

Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor Sofraların vazgeçilmez yumurta son 2 ayda neredeyse yüzde 30 zam gördü Yumurta fiyatlarının belirlendiği Afyonkarahisar'daki birlik ve kooperatifler açıklama yapmaktan kaçınıyor Sofraların vazgeçilmez yumurtada fiyat artışı gün geçtikçe...

Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor

Sofraların vazgeçilmez yumurta son 2 ayda neredeyse yüzde 30 zam gördü

Yumurta fiyatlarının belirlendiği Afyonkarahisar'daki birlik ve kooperatifler açıklama yapmaktan kaçınıyor

AFYONKARAHİSAR - Sofraların vazgeçilmez yumurtada fiyat artışı gün geçtikçe devam ederken

yurt genelinde yumurta fiyatlarının belirlendiği Afyonkarahisar'da ki birlik ve kooperatifler ise yumurtanın fiyatının neden arttığı ile ilgili ise açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Türkiye'nin yumurta fiyatlarının belirlendiği Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde yumurtanın tane fiyatı büyüklük ve kalitesine göre 40-56 kuruş arasında değişiyor. Fiyatlara son 1 ayda neredeyse yüzde 30 zam geldiği öğrenilirken, kentte yumurtanın marker ve şarküterilerdeki koli fiyatı ise 16-20 TL arasında değişiyor. Yumurtanda yaşanan önlenemez fiyat artışı ile ilgili fiyatlarının belirlendiği ve adeta Türkiye'nin yumurta borsası konumundaki Başmakçı ilçesindeki kooperatifler ve birlikler ise fiyatlarda yaşanan artışla ilgili açıklama yapmaktan kaçınılıyor. İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin sorularını yanıtsız bırakan kooperatif ve birlik yöneticileri sadece fiyatların yükselmesinin nedeninin kendileri yani üreticiler ile alakalı olmadığını savundular.

Yumurtanın kolisinin 19 TL'den satılmasına ise vatandaşlar tepki göstererek fiyatların anormal olduğunu dile getirdiler. Vatandaşlar neredeyse her gün tükettikleri yumurtada yaşanan fiyat artışının kendilerini zora soktuğunu ve bu yüzden yumurta alamadıklarından dert yakındılar.

Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor
Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor
Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor
Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor
Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor
Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor
Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor
Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor
Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor
Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor

Başmakçı, Yumurta, Türkiye, Afyon, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

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