Yün çuvalında bulduğu altınları sahibine teslim eden esnafa 'ahilik' sözü - Son Dakika

Yün çuvalında bulduğu altınları sahibine teslim eden esnafa 'ahilik' sözü

Yün çuvalında bulduğu altınları sahibine teslim eden esnafa 'ahilik' sözü Sinop'ta, 8 yıllık kayıp ziynet eşyalarını, yorgan yapılması için kendisine bırakılan yün çuvalının içinde bulunca sahibini arayarak teslim eden yorgancıya 'ahilik' sözü verildi.

Yün çuvalında bulduğu altınları sahibine teslim eden esnafa 'ahilik' sözü

SİNOP - Sinop'ta, 8 yıllık kayıp ziynet eşyalarını, yorgan yapılması için kendisine bırakılan yün çuvalının içinde bulunca sahibini arayarak teslim eden yorgancıya 'ahilik' sözü verildi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Barış Ayhan, korona virüs önlemleri kapsamında kentin en işlek cadde ve sokaklarında 'maske ve sosyal mesafe' denetimi yaptı. Denetim sırasında bir yorgancıya giren Vali Erol Karaömeroğlu'na esnaf Alaattin Karaahmetoğlu, başından geçen ilginç hikayeyi anlattı.

Esnaf Alaattin Karaahmetoğlu, "Ben bu işi uzun yıllardan beri yapıyorum, böyle bir şeyle ilk defa karşılaştım. İstanbul Gültepe'den Sinop'a tatile gelen bir müşterimiz yorgan diktirmek için bize yün getirdi. Biz de yünü alıp bir kenara koyduk, günü ve zamanı gelince gününü pamuk tarama makinemizin yanına getirdik. Torbayı boşalttım içinden bir poşet düştü. Herhalde ilaçlarıdır diye düşündüm ve bir kenara koydum. İşimi bitirdim ve bir bakayım dedim ne ilacı kullanıyor vatandaş. Bir açtım baktım ki ilaç değil. Poşetin içinden ziynet eşyası kutuları çıktı. Baktım bayağı bir altın var içerisinde. Tabii ki heyecanlanmadım çünkü benim değildi. Bana ait değil ve teslim ederim düşüncesi ile beraber iş yerime geldim. Kime ait olduğunu zaten biliyorum. Telefon açtım. Dedim 'sizin yününüzden ziynet eşyası çıktı.' Karşı taraf ilk başta 'olmaz, bizim mümkün değil' dedi ve ben bu ziynet eşyasını mecburiyet karşısında emniyet mensuplarına bildirim. 'Bayağı çok bir ziynet eşyası çıktı, müşteri benim değil diyor' dedim. Emniyetten polis memurları geldi. O müşterimizle irtibata geçtiler ve onları evinden alıp geldiler. İş yerimde konuştular. Müşterim 'ya benim rahmetlik eşim ölmeden önce yün çuvalına koymuş olabiliriz' diye çocuklarını aradı sordu. Bazı sorular sonrası eşyaların onların olduğu kesinleşti. Polis nezaretinde altınları teslim ettik. Bizim açımızdan güzel oldu. Güzel bir davranış oldu. Bir dürüstlük örneği sergiledik. Kim burada herhangi bir kayıp bulsa onu sahibine teslim edeceğine inanıyorum. Biz de o anlayış içerisinde olduğumuz için ziynet eşyasının sahiplerine teslim ettik" dedi.

Karaahmetoğlu, olaydan sonra işlerinin açıldığını sözlerine ekledi.

Bunun üzerine Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu da esnafa bu duyarlı davranışı için teşekkür ederek, "İşte Ahilik kültürü bu. Seneye Ahilik Haftası'nda yılın ahisi sen olacaksın" diyerek söz verdi

Yün çuvalında bulduğu altınları sahibine teslim eden esnafa 'ahilik' sözü
Yün çuvalında bulduğu altınları sahibine teslim eden esnafa 'ahilik' sözü
Yün çuvalında bulduğu altınları sahibine teslim eden esnafa 'ahilik' sözü
Yün çuvalında bulduğu altınları sahibine teslim eden esnafa 'ahilik' sözü

Muammer Erol, Gültepe, Ahilik, Sinop, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 18:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yün çuvalında bulduğu altınları sahibine teslim eden esnafa 'ahilik' sözü - Son Dakika

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