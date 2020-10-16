Yunak Meslek Yüksek Okulunda 10 yabancı uyruklu öğrenci eğitim alacak - Son Dakika

Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokuluna 10 yabancı uyruklu öğrenci yerleştirildi.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ile Maliye Bölümüne yerleştirilen Türki Cumhuriyetler ve Afrika ülkelerinden gelen 10 öğrenci, S.Ü. Yunak Meslek Yüksek Okulunda eğitim alacak.

Yunak Meslek Yüksek Okuluna annesi Zuhra Zhahon ile birlikte gelerek ilk kayıt işlemini gerçekleştiren 23 yaşındaki Türkmenistan vatandaşı Shoh Zhahon Suhrabov, Maliye Bölümüne kayıt yaptıran ilk yabancı uyruklu öğrenci oldu.

Zorlu bir sınav maratonu sonrasında okuyacağı bölümü kazandığını aktaran Suhrabov, Yunak MYO'yu kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Üniversiteye ilk kaydı da kendisinin yaptırmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu anlatan Suhrabov, iyi bir eğitim alacağına inandığını ifade etti.

Suhrabov, Türkiye'ye ikinci defa geldiğini, ilk başlarda heyecan ve kaygılarının olduğunu dile getirerek, "Ancak burada insanların samimi ve içten yaklaşımlarıyla karşılaştım. Ben de çalışarak, başarılı bir öğrenci olmak istiyorum" dedi.

Yunak MYO Sekreteri Bülent Keskin ise kayıt yaptıran öğrencilere ziyaret gerçekleştirdi. Keskin, ilk kayıt yaptıran öğrenci ve annesine ise kitap hediye etti.