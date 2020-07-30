Yunan papazdan Ayasofya ve Erdoğan övgüsü: "Erdoğan bize ders verdi" - Son Dakika

Yunanistan'da Başpapaz Lambros Fotopulos, "Erdoğan'ın Dersi" başlığıyla yayınladığı yazıda Ayasofya'nın açılmasından övgüyle bahsederek, "Erdoğan bize ders verdi" dedi.

Ayasofya-i Kebir Cami Şerifi'nin 86 yıl sonra ibadete açılmasının yankıları sürüyor. Yunanistan'da geçtiğimiz günlerde Yunan Rahip Evangelos Papanikolaou, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'in açılmasının ardından Atina yönetimini eleştirirken, "Girit'te Türkler bir tane bile manastır kapatmadı ama Yunanistan'da Othonas'ın emri ile çok sayıda manastır ve kilise kapatıldı. Ayasofya müze kalacağına, insanların saygı ile ziyaret edebilecekleri bir ibadethane olması daha iyidir" ifadelerini kullanmıştı. "Türkler nerede vardıysa hep daha iyilerdi" diyen Rahip Papanikolaou, "Şimdi Ayasofya için üzgünüz diyorlar. Ayasofya'yı koruyan Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi. Böyle büyük bir yapıyı kim koruyabilirdi. Türkler korudu" ifadelerini kullanmıştı. Rahip Papanikolaou'nun açıklamaları ülke genelinde yankılarını sürdürürken bu kez Başpapaz Lambros Fotopulos'tan çarpıcı açıklamalar geldi.

Yunan papazdan Erdoğan'ın Ayasofya'daki Cuma namazına övgü

Atina Üniversitesi Teoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi, eski Yunanistan Yüksek Mahkemesi Avukatı Başpapaz Lambros Fotopulos "Erdoğan'ın Dersi" başlıklı bir yazı yayınlayarak Yunanistan hükümetini ağır eleştiriler yöneltti. Ayasofya-i Kebir-i Cami Şerifi'nin ibadete açılmasından bahseden Fotopulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılıştaki duruşuna değindi. Yunan papaz yazısında Ortodoks camiasının Ayasofya'da ayin yapmaya layık olmadığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Davut Peygamber ve imparatorlar gibi dinin aslına uygun bir şekilde dua ettiğini ifade etti.

"Ayin yapılsaydı binlerce Ortodoks'un kemikleri sızlayacaktı"

Fotopulos, "Bugün Ayasofya'da bir Ortodoks ayini yapılsaydı, bugüne kadar bu kutsal yerden geçmiş ve Allah'ın insanla olan nadir buluşmasını yaşamış olan binlerce Ortodoks'un kemikleri sızlayacaktı. Çünkü ön sırada imansız insanların, kafir siyasetçilerin, aforoz edilmiş devlet yöneticilerinin, Papa'nın temsilcilerinin, kardinallerin dikildiğini, kameralarda onların yüzlerinin yansıdığını göreceklerdi" şeklinde konuştu.

"Metropolitler ve papazlar gösterişli ayin kıyafetleriyle kendilerinden hoşnut bir vaziyette poz vereceklerdi" diyen Yunan papaz, "Kadın bakanlar ve milletvekilleri dar pantolonlarıyla ya da havadar giysileriyle bedenlerini teşhir edeceklerdi. Fanatik milliyetçiler putperestlerle birlikte bayraklarını tehditkar bir şekilde sallayacaklardı. Ateist büyükelçiler, yabancı devletlerin temsilcileri, hep birlikte aynı şovda her zaman olduğu gibi bu duruma devam edeceklerdi" diyerek Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına değindi.

"Erdoğan, mütevazı bir dindar gibi Kuran okudu"

Fotopoulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Ayasofya'nın açılışında kıldığı Cuma namazına da değinerek, "Erdoğan Kitab-ı Mukaddes'in aslına uygun bir dua organize etti. Nasıl ki Davut peygamber halktan biri olarak Ahid Sandığı düşmanların elinden kurtarıldığında onun önüne geçip bunu kutlamıştı, Erdoğan da aynısını yaptı. Mütevazı bir dindar gibi Kuran okudu ve cemaatle birlikte diz çöktü. Tıpkı Hristiyanlığın büyük bayramlarında halkıyla birlikte diz çöküp dua eden imparatorlar gibi yaptı bunu" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan bize bir ders verdi" diyen Yunan papaz, "Ayasofya cami olduktan sonra yapılan ilk dua eşsiz bir nezakete sahipti. Erkekler ve kadınlar ayrı yerlerde, her biri saygıyla, gayretle dua ediyordu" diye konuştu. - ATİNA