Yunanistan 12 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti - Son Dakika
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Yunanistan 12 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

06.04.2022 12:46
Yunanistan 12 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 12 Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini açıkladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 12 Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini açıkladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ukrayna'daki savaşa tepki olarak 12 Rus diplomat "istenmeyen kişi" ilan edildi. Açıklamada Rus büyükelçinin kararla ilgili bilgilendirildiği aktarıldı. Bakanlıktan bir yetkili de Rus diplomatların uluslararası kurallara uygun hareket etmediklerini ifade etti.

(Muhammed İkbal Hatunoğlu/İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yunanistan 12 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti - Son Dakika


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