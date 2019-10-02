Son Dakika Haberleri: Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 fetö şüphelisi yakalandı
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Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 fetö şüphelisi yakalandı

1 saat önce

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi, jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 fetö şüphelisi yakalandı, System.String[]
EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi, jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Edirne İl ve Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesindeki devriye görevi sırasında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan açık dosyaları bulunan A.İ. ve M.E. oldukları belirlendi. Şüphelilerin, jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.


Yunanistan, Jandarma, Meriç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:53 Kaynak: DHA
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