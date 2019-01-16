Yunanistan'a Kaçmak İsteyen PKK Şüphelisi Edirne'de Yakalandı

Edirne
'nin Meriç
ilçesine bağlı Kavaklı
köyünde yasa dışı yollarla Yunanistan
'a kaçmak isteyen biri PKK
'lı olmak üzere 4 kişi yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Meriç ilçesine bağlı Kavaklı köyünde yol denetimleri sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Yapılan incelemelerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen biri PKK şüphelisi olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı.
Meriç İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan incelemelerde, araçta bulunan M.M.'nin 'göçmen kaçakçılığı' suçundan devam eden mahkemesinin bulunduğu, A.Ş.'nin Gaziantep
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'terör örgütü PKK'ya üye olmak' suçundan devam eden mahkemesi olduğu ve 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan arandığı, M.S.'nin 90 ayrı 'başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak' suçundan arandığı, H.S.'nin de 69 ayrı 'başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak' suçundan mahkemesinin bulunduğu belirlendi.
2 kişi tutuklandı
Terör örgütü PKK şüphelisi A.Ş.'nin işlemlerinden sonra savcılık talimatıyla Uzunköprü
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği bildirildi. H.S.'nin de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı açıklanırken, M.S. ve M.M.'nin çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine sevk edildiği belirtildi. - EDİRNE