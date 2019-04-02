Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Çipras Kuzey Makedonya'da

Yunanistan Başbakanı Çipras Kuzey Makedonya'da

21 dakika önce

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Kuzey Makedonya'ya yapacağı ilk ziyaret için başkent Üsküp'e vardı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Kuzey Makedonya'ya yapacağı ilk ziyaret için başkent Üsküp'e vardı. Çipras, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska ve Ekonomi Bakanı Kreshnik Bekteshi tarafından karşılandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:27 Kaynak: AA

Alexis Tsipras, Üsküp, Yunanistan, Makedonya, Güncel
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