Yunanistan Başbakanı Çipras Kuzey Makedonya'da
21 dakika önce
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Kuzey Makedonya'ya yapacağı ilk ziyaret için başkent Üsküp'e vardı.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Kuzey Makedonya'ya yapacağı ilk ziyaret için başkent Üsküp'e vardı. Çipras, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska ve Ekonomi Bakanı Kreshnik Bekteshi tarafından karşılandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:27 Kaynak: AA
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