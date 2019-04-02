Yunanistan Başbakanı Çipras Kuzey Makedonya'da

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Kuzey Makedonya'ya yapacağı ilk ziyaret için başkent Üsküp'e vardı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Kuzey Makedonya'ya yapacağı ilk ziyaret için başkent Üsküp'e vardı. Çipras, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska ve Ekonomi Bakanı Kreshnik Bekteshi tarafından karşılandı.

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