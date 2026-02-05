Yunanistan'da Casusluk Şüphesi: Asker Gözaltında

Yunanistan'da Silahlı Kuvvetler personelinin "üçüncü ülkelere askeri bilgi sızdırdığı" gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde yetkili askeri merciler, bir Yunanistan Silahlı Kuvvetler personelini gözaltına aldı.

Askeri alanda yapılan gözaltının nedeni ise "ulusal çıkarlara zarar verme tehlikesi oluşturacak şekilde gizli askeri bilgilerin üçüncü kişilere temin edildiğine" ilişkin güçlü kanıtlar olmasıydı.

Yunanistan'ın en çok okunan haber sitelerinden in.gr'ın haberine göre gözaltına alınan personelin, NATO'ya ilişkin bilgileri üçüncü kişilere ilettiğinden şüphe ediliyor. Bu durumun kanıtlanması halinde söz konusu personel, "casusluk suçlaması" ile karşı karşıya kalacak.

"Uzun zamandır Yunanistan İstihbarat Teşkilatının takibinde olduğu" iddiası

Kathimerini gazetesinin konuya ilişkin haberinde, NATO'ya ve özellikle Yunanistan Hava Kuvvetlerine ilişkin gizli bilgilerin, ABD'nin bir numaralı rakibi olarak kabul edilen bir ülkeye temin edildiği ileri sürüldü.

Haberde, gözaltına alınan personelin uzun zamandır Yunanistan İstihbarat Teşkilatının takibinde olduğu iddia edildi.