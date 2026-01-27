Yunanistan'da Fabrika Patlaması: 5 Ölü

Yunanistan'ın Tırhala kentindeki bir fabrikada dün meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 5'e çıktı.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, kentte dün sabah saatlerinde bir bisküvi fabrikasında yaşanan patlamanın ardından, itfaiye ekipleri kayıp kişinin de cansız bedenine ulaştı.

Patlamada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Öte yandan Panhelenik Gıda, İçecek ve Süt Ürünleri Endüstrisi Çalışanları Federasyonu, fabrikadaki patlama sonrası iş kazalarını protesto etmek için 3 Şubat'ta grev kararı aldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, sektörde iş güvenliği önlemlerinin eksik olduğu ve denetim mekanizmasının yeterince çalışmadığı vurgulandı.

Fabrikada dün yaşanan patlamada 4 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, bir kişinin kayıp olduğu tespit edilmişti.