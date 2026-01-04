Yunanistan'da Hava Sahası Sorunu - Son Dakika
Yunanistan'da Hava Sahası Sorunu

04.01.2026 17:16
Yunanistan'da teknik arıza nedeniyle uçuşlar aksadı, binlerce yolcu mağdur oldu.

Yunanistan hava sahasındaki teknik arıza sebebiyle çok sayıda uçuş aksadı, binlerce yolcu mağdur oldu.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, saat 09.00'dan itibaren Atina ve Makedonya bölge kontrol merkezlerinde kullanılan bazı radyo frekanslarında yaşanan teknik sorun, hava trafik kontrolörleri ile pilotlar arasındaki iletişimi olumsuz etkiledi. Bu nedenle Yunanistan'daki havalimanlarında iniş ve kalkışlar geçici olarak durduruldu.

Sorun sırasında havada bulunan uçaklar, güvenlik prosedürleri kapsamında alternatif yöntemlerle ve bazı durumlarda farklı havalimanlarına yönlendirilerek inişlerini gerçekleştirdi.

Teknik ekipler, arızayı gidermek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yayımlanan NOTAM ile uçuş hizmetlerinin minimum seviyeye indirildiği duyuruldu.

Telekomünikasyon şirketi OTE tarafından yapılan açıklamada, ilk kontrollerde OTE'nin altyapısında arıza tespit edilmediği ancak sivil havacılık otoriteleriyle işbirliği içinde sorunun kaynağının araştırıldığı bildirildi.

Öte yandan, hava trafik kontrolörleri sendikası, altyapı sorunlarının uzun süredir bilindiğini savunarak, kontrol merkezlerindeki teknik eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirtti.

90 uçuş etkilendi

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan hava sahasındaki aksaklık nedeniyle saat 12.50'ye kadar 8 uçak park pozisyonuna geri döndü, 3 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi, 4 sefer iptal edildi ve 75 uçuşta gecikme yaşandı.

Yaşanan aksaklıklar havalimanlarında uzun bekleme sürelerine neden olarak binlerce yolcunun tepkisine yol açtı.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.