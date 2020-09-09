Yunanistan'da iki ayrı bölgede orman yangını! - Son Dakika

Yunanistan'da iki ayrı bölgede orman yangını!

Akilas MAVRAKİS Atina, (DHA) ? Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında çıkan yangının ardından ülkenin iki farklı bölgesinde daha yangın meydana geldi.

Yunanistan'da sabah karşı meydana gelen Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında çıkan yangının ardından ülkede iki farklı bölgedeki ormanlık alanda yangın meydan geldi. Ülkenin Nea Makri yakınlarındaki ormanlık alanı ile güney Attika'nın sahil kasabası Kalyvia'daki evlerin yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

11 İTFAİYE ARACIYLA MÜDAHALE

DHA'nın İtfaiye teşkilatından elde ettiği bilgiye göre, Doğu Attika'daki sahil kasabası Nea Makri yakınlarındaki ormanlık bir alanda ve güney Attika'nın sahil kasabası Kalyvia'daki evlerin yakınındaki alçak bir bitki örtüsünde yangın çıktı denildi. İtfaiye yetkilileri, Kalyvia'daki yangının kuvvetli rüzgarlar bölgedeki yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek için 11 itfaiye aracı, iki yangın söndürme uçağı ve üç helikopterle 30 kişilik acil durum ekibini söndürme çalışmasına katıldığını ifade etti.