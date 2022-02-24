Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi - Son Dakika
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Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi

24.02.2022 19:29

Monastiraki Meydanı'nda toplanan eylemciler Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler Marina isimli bir gösterici ile röportaj Protestodan detaylar Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi, Atina'da yaşayan Ukrayna vatandaşları tarafından protesto edildi.

Monastiraki Meydanı'nda toplanan eylemciler

Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler

Marina isimli bir gösterici ile röportaj

Protestodan detaylar Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi, Atina'da yaşayan Ukrayna vatandaşları tarafından protesto edildi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etmek amacıyla onlarca kişi, başkentin merkezinde bulunan Monastiraki Meydanı'nda bir araya geldi. Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler, "Putin'e hayır deyin", "Ülkem işgal altında", "Savaşı başlatan Rusya. Ukrayna'nın birçok yeri saldırı altında", "Savaşı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi
Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi
Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi

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Yunanistan, Protesto, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi - Son Dakika
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