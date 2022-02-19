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Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşı kayıp - Son Dakika

Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşı kayıp

19.02.2022 12:51
Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşı kayıp

Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşının kayıp olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşının kayıp olduğunu söyledi.

Feribottan kurtarılıp Korfu Adası'nda otele yerleştirilen Türk vatandaşlarını ziyaret eden Somuncu, tüm gerekli yardımın ve konsolosluk hizmetlerinin sağlanacağını belirtti.

Bir Türk vatandaşının kayıp olduğunu bildiren Somuncu, "Onun akıbetini belirlemek üzere Yunan Sahil Güvenlik, hastane ve Yunan Emniyeti ile temas halindeyiz. İnşallah o da sağ salim kurtulur." dedi.

Gemi şirketinin anlaşmalı olduğu acente yetkilisiyle görüştüklerini söyleyen Somuncu, pasaportu kayıp olan vatandaşlara geçici pasaport düzenleneceğini, tüm vatandaşların İstanbul'a intikallerinin sağlanacağını kaydetti.

Atina-Pire Başkonsolosluğunda görevli Konsolos Erdem Kutlu da feribotta bulunan 23'ü tır şoförü, 4'ü turist toplam 27 Türk vatandaşının 26'sının kurtarılarak Korfu'daki otellerde misafir edildiğini söyledi.

Kurtarılan Türk vatandaşlarından birinin hastanede tedavi edildiğini aktaran Kutlu, Başkonsolosluk yetkililerinin hastaneyi ziyaret ederek Türk vatandaşın sağlık durumu ile yakından ilgilendiklerini ifade etti.

Kutlu, kurtarılan Türk vatandaşlarının en kısa zamanda Türkiye'ye getirilmeleri için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Yangın söndürme çalışmaları sürüyor

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, feribottaki yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yolcu listesinde yapılan kontroller ve kimlik tespit çalışmaları sonucunda belirlenen kayıp sayısının 12'ye yükseldiği belirtilerek toplam 278 kişinin feribottan kurtarıldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşı kayıp - Son Dakika


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